Новичок УПЛ может подписать экс-игрока Александрии – он уже тренируется с командой
13:07 - Читати українською
Защитник Юрий Копина, который покинул Александрию в летнее межсезонье, похоже, уже нашел новый клуб.
Вместе с командой Эпицентра тренируется и экс-защитник Александрии Юрий Копина, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает ТаТоТаке.
Александрия перед ответным матчем с Партизаном подписала экс-нападающего ПСЖ
Отмечается, что если не произойдет чего-то экстраординарного, Копина подпишет контракт с новым клубом накануне 1-го тура нового сезона УПЛ.
Добавим, что Юрий может сыграть на позицию правого и центрального защитника. В прошлом сезоне он провел за Александрию 17 матчей, записав в свой актив 1 ассист.
"У єврокубках мають проходити всі клуби": Грозний – про блиск Шахтаря, клас Динамо, шанси Полісся й Олександрії
Лучшие казино
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Бонус не безвозмездный и предусматривает внесение ставки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter