Защитник Юрий Копина, который покинул Александрию в летнее межсезонье, похоже, уже нашел новый клуб.

Вместе с командой Эпицентра тренируется и экс-защитник Александрии Юрий Копина, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что если не произойдет чего-то экстраординарного, Копина подпишет контракт с новым клубом накануне 1-го тура нового сезона УПЛ.

Добавим, что Юрий может сыграть на позицию правого и центрального защитника. В прошлом сезоне он провел за Александрию 17 матчей, записав в свой актив 1 ассист.

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