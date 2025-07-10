Новичок УПЛ готовится к трансферу еще одного чемпиона мира
Полтава активно работает над формированием состава к старту чемпионата Украины.
Полтавчане получили повышение в классе по итогам сезона 2024/25 и будут играть теперь в УПЛ. Руководство клуба делает все, чтобы усилить состав команды.
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Как сообщает ТаТоТаке, Полтава работает над трансфером Олега Веремеенко из Подолья. Центральный защитник побеждал на молодежном чемпионате мира в 2019 году в составе U-20. Ту команду тренировал Александр Петраков.
Напомним, Веремеенко на протяжении своей карьеры поиграл за Львов, Карпаты и Рух. За Подолье Веремеенко сыграл в 64 матчах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.
К слову, недавно стало известно, что Алексей Хахлев присоединится к Полтаве.
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