Полтавчане получили повышение в классе по итогам сезона 2024/25 и будут играть теперь в УПЛ. Руководство клуба делает все, чтобы усилить состав команды.

Дебютант УПЛ сделал громкое подписание – к команде присоединился чемпион мира

Как сообщает ТаТоТаке, Полтава работает над трансфером Олега Веремеенко из Подолья. Центральный защитник побеждал на молодежном чемпионате мира в 2019 году в составе U-20. Ту команду тренировал Александр Петраков.

Напомним, Веремеенко на протяжении своей карьеры поиграл за Львов, Карпаты и Рух. За Подолье Веремеенко сыграл в 64 матчах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

К слову, недавно стало известно, что Алексей Хахлев присоединится к Полтаве.

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