Эпицентр, который со следующего сезона впервые будет играть в УПЛ, достиг соглашения с двумя испанскими игроками, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, команда Сергея Нагорняка готовится подписать защитника Нила Коха и вингера Хоакинета. Оба игрока прошли в Эпицентре полноценный просмотр. На очереди – медосмотр и подписание контрактов. Легионеры перейдут к новичку УПЛ в статусе свободных агентов.

Напомним, последним клубом 27-летнего левоногого Коха был испанский Побла де Мафюме, выступающий в третьем по силе дивизионе. Его сверстник Хоакинет (может сыграть как слева, так и справа) прошлый сезон провел в андоррской Санта-Коломе (67 матчей, 14 голов, 7 ассистов и участие в квалификации Лиги чемпионов). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, Эпицентр впервые в истории будет играть в УПЛ – команда Сергея Нагорняка досрочно выиграла Первую лигу, обойдя именитых конкурентов.

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