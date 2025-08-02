Новичок УПЛ арендовал у "горняков" 21-летнего полузащитника Ивана Лосенко и его сверстника Олега Пушкарева, который играет на позиции вингера, сообщает пресс-служба Кудривки.

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Аренда молодых игроков рассчитана до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне Лосенко и Пушкарев на правах аренды выступали за Ингулец. Всего Иван Лосенко сыграл 19 матчей за клуб из Петрово, забил 1 гол и отдал 2 ассиста, Олег Пушкарев принял участие в 29 поединках, отметился 3 голами и 3 результативными передачами. К слову, недавно, Кудривка подписала контракт с экс-игроком Шахтера Андреем Тотовицким.

Напомним, Кудривка одолела Ворсклу в стыковых матчах и впервые в истории вышла в УПЛ. Свой первый поединок в элитном дивизионе клуб сыграет 3 августа против Александрии. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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