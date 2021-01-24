"У меня очень хорошие первые впечатления от пребывания здесь. Почувствовал дружеское отношение всех игроков, тренеров, персонала. Они встретили меня очень приветливо. Все хорошо, и в такой атмосфере только увеличивается желание помогать команде. Услышав об интересе Днепра-1, я сразу согласился – это шаг вперед в карьере.

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Год назад я играл против СК Днепр-1 в составе Динамо из Батуми. Честно говоря, я не очень хорошо помню тот матч. Днепр-1 выиграл тогда. Да, во время матча была небольшая стычка на поле. Некоторые игроки Днепра-1 уже напомнили мне отдельные эпизоды, но, в общем, я не помню многое из той игры

В основном я играл правого вингера, но иногда выходил на позиции десятки и восьмого номера. Хотя я левша, удобнее чувствую себя справа. Люблю быстрый комбинационный атакующий футбол. Да, я знаю, что в Украине много команд исповедуют силовой стиль, но я готов к жесткой игре", – сказал Вагнер в комментарии пресс-службе клуба.

К слову, контракт Гонсалвеша с СК Днепр-1 рассчитан на 2 года. Его последним клубом было батумское Динамо. Также 24-летний Вагнер успел поиграть за французскую Бастию Б, грузинский Сабуртало и бельгийский Серкль Брюгге.

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