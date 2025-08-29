Мейреллес перебрался в Шахтер из Сантоса за 12 миллионов, где выступал бок о бок с Неймаром. Именно суперзвездный бразилец поздравил своего уже экс-одноклубника к трансферу в Украину.

Шахтер официально объявил о переходах одноклубника Неймара и еще одного бразильца

"Давал ли мне какие-то наставления или советы Неймар перед моим трансфером в Шахтер? Для меня было мечтой играть с ним. Я осуществил эту мечту, мы подружились. Он прислал мне сообщение с пожеланием добиться успеха в Европе. Получить такое от кумира – большая честь. Буду играть за Шахтер с любовью", – приводит слова Мейреллеса пресс-служба Шахтера.

Кроме этого, в клубных соцсетях Шахтера запостили видео, где Мейреллес отправляет сообщение Неймару сразу после объявления о переходе, а экс-звезда Барселоны и ПСЖ в ответ поздравляет юного нападающего.

