– Что больше всего удивило или запомнилось в первые недели в команде?

– Тренировки, которые пропагандирует мистер Арда Туран, на самом деле очень отличны от того, с чем я сталкивался раньше. Коллектив уже адаптирован к ним, и ребята очень хорошо интегрированы в его идеи. Мне, конечно, нужно еще какое-то время, чтобы их сполна понять и постичь.

– Сейчас ты играешь под руководством Арды Турана, который был достаточно известным игроком, легендой турецкого футбола. Какой он для тебя наставник?

– Очень хороший человек, и это чрезвычайно важно в контексте любого, не только футболиста. Конечно, он легенда футбола, и это действительно приятное осознание того, что ты имеешь возможность работать с человеком такого масштаба. Его вклад в футбол действительно впечатляет. Кроме того, он на самом деле довольно скромный, и все его предыдущее футбольное достижение никак не перечеркивает его человеческих качеств.

– Что можешь сказать о его тренерском штабе? Какая у них система тренировок?

– В первую очередь важный нюанс, который можно подчеркнуть, – это всегда акцент на атаку. Конечно, мы также стараемся балансировать между качественной обороной и драйвовой атакой, но основной наклон идет именно на атакующий стиль команды, – сказал Феррейра для пресс-службы Шахтера.

