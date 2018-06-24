Новичок Шахтера Майкон: Надеюсь на вызов в сборную Бразилии

Новичок Шахтера Майкон рассказал о своих кумирах, а также назвал цели на ближайший сезон в донецком клубе.

"Я прекрасно понимаю, насколько сложный чемпионат в Украине, также нас ждут непростые поединки в Лиге чемпионов. Но Шахтер – сильная команда. Думаю, мы сможем завоевать золото Премьер-лиги и провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

Майкон официально стал игроком Шахтера

Мои кумиры? Мне очень нравился Роналдиньо, когда он играл в Барселоне. Также нравилась игра Паулинью в Коринтиансе. А также Модрич и Тони Кроос – мне очень нравится их игра.

Сборная Бразилии? Тите мне очень помог, это очень хороший человек и тренер. Я надеюсь на вызов в сборную, но для этого нужно очень много работать, чтобы эта мечта осуществилась", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.

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