"Это было невероятно, потому что я знаю, как хороша команда Шахтер. Моя первая тренировка прошла очень хорошо. Продолжаю двигаться вперед и наслаждаюсь своим новым домом.

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Кто посоветовал перейти в Шахтер? Прежде всего, здесь играет мой друг Георгий Гочолеишвили, я знаю его очень долго. Также на мое решение повлияло желание играть в Лиге чемпионов и развиваться, ведь я знаю, что у Шахтера большая история, которая может предложить много возможностей. Поэтому я приложу максимум усилий в работе с командой, чтобы продолжать движение вперед. Когда он узнал об интересе Шахтера, то позвонил мне и рассказал, какая здесь сейчас ситуация. Я поговорил со своей семьей, с друзьями, женой, и было принято решение приехать сюда, в мой новый дом.

Я знаю, что пришел новый тренер, потому, считаю, мы будем очень сильной командой. Становимся лучше с каждым днем, с каждой игрой. На мой взгляд, мы сделаем все возможное. Думаю, что самый большой мой плюс – техника, однако немного нужно подтянуть физическую форму. Но я здесь именно для этого – становиться лучше с каждым днем.

Война? Да, были опасения, но Георгий рассказал мне о ситуации в Украине. Я знаю, что опасность есть, что люди не могут жить нормальной жизнью. Но клуб заботится о нашей безопасности. Конечно, я поддерживаю Украину и буду делать для Шахтера и своей новой семьи все, что в моих силах. Вперед, Украина! Слава героям! Слава Украине!", – цитирует Азарова пресс-служба "горняков"

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