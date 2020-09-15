Новичок Серии А на своем официальном сайте объявил о переходе дуэта с Аталанты – Роберто Пикколи и Федерико Матьелло. Оба игрока будут выступать за "орлов" на правах аренды.

Аталанта усилит линию атаки нидерландским форвардом – детали уже согласованы, – СМИ

Пикколи считался главной звездой академии Аталанты и даже стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги УЕФА – 8 голов в 7 матчах. Особенно пострадал от 19-летнего итальянца Шахтер, которому он забил 4 мяча в двух поединках. Защитник Матьелло прошлый сезон провел в аренде за Кальяри – один ассист в 18 матчах.

Добавим, что Специя начнет свои выступления в Серии А 27 сентября домашним поединком против Сассуоло.

Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби