Комо выкупил у Ромы права на Андреа Белотти, информирует официальный сайт новичка Серии А. Контракт подписан на два года. Согласно заявлению римсого клуба, форвард обошёлся Комо в 4 млн евро, не считая 1 млн евро в виде бонусов.

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"Я выбрал Комо, потому что меня поразил очень амбициозный проект, который мне показали тренер и владельцы. Разговаривая с тренером, я понял его представление о футболе. Это был важный звонок, потому что его менталитет идеально соответствует моему. Здесь есть всё необходимое, что нужно для реализации", – отметил Белотти.

Напомним, что главным тренером Комо является Сеск Фабрегас.

Белотти был в заявке сборной Италии на победном для неё Евро-2020, но не внёс существенный вклад в этот успех. Вторую часть прошлого сезона форвард провёл в аренде в Фиорентине.

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