Серия А, 1-й тур

Аталанта – Пиза – 1:1

Голы: Скамакка, 50 – Хин, 26 (в свои ворота)

Ювентус – Парма – 2:0

Голы: Дэвид, 59, Влахович, 84

На 83-й минуте удален Камбьясо (Ювентус)

Новичок Серии А Пиза совершенно не выглядела аутсайдером в Бергамо. Команда Альберто Джилардино создала множество голевых моментов у ворот Карнезекки, но смогла реализовать только один из них. На 26-й минуте игроки гостей буквально затолкали мяч в ворота Аталанты благодаря рикошету от Хина. Перед перерывом вратарь Аталанты совершил сэйв матча, отразив удар Морео со второго этажа. Этот сэйв оставил бергамасков в игре.

И после перерыва "богиня" вернулась: Скамацци удался классный удар с места со средней дистанции – классический гол для этого форварда. Иван Юрич усилил игру Эдерсоном, Крстовичем и Самарджичем, но забить второй гол хозяева так и не сумели.

Все самые интересные события матча Ювентуса и Пармы произошли во втором тайме. Консейсау попал в штангу, Бремер спас Юве после удара Пеллегрино, Дэвид забил первый гол в официальном матче (он замкнул пас Йилдиза внешней стороной правой стопы), а Камбьясо заработал прямую красную. На 83-й минуте он не сдержался и дал защитнику Пармы Левику пощечину...

Но даже играя в меньшинстве, Ювентус забил второй гол. Это сделал Душан Влахович, который заменил Дэвида в ходе встречи. Второй ассист вновь отдал Йылдыз.

