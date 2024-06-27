Венеция на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Эусебио Ди Франческо.

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Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Эусебио сменил на этом посту Паоло Ваноли, который решил работать с Торино.

Ранее Ди Франческо тренировал Сассуоло, Рому, Сампдорию, Кальяри и Верону. Его последним клубом был Фрозиноне. С римлянами итальянец доходил до полуфинала Лиги чемпионов-2017/18.

Стоит напомнить, что по итогам сезона-2023/24 Венеция вернулась в Серию А.

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