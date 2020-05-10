Новичок сборной Украины назвал самую большую ошибку в своей карьере

Форвард полтавской Ворсклы Владислав Кулач вспомнил свою аренду в Александрию.

"Самая большая ошибка в моей жизни в футбольном плане – переход в Александрию. Я много времени пропустил зимой. Были хорошие предложения, но я ждал, чтобы до конца все получилось. Но не получилось. Мне много раз звонил Шаран, приглашал, но я не хотел оставаться в Украине. Знал, что в Александрии хороший коллектив, команда. Просто не хотел играть в Украине, поскольку на тот момент у меня были действительно хорошие предложения.

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Сначала все было хорошо, на сборы приехал, много бегал, сыграл несколько матчей. Приехали в Александрию – я получил травму на тренировке. Попросил Шарана, чтобы поехать в Шахтер на обследование. Он отказал, сказал, что в Александрии есть все условия для этого. Прошло три недели – я не восстанавливался. Не было тех условий, которые мне нужны были. Травма у меня была серьезная. Дернул икроножную мышцу, был большой надрыв. Через три недели сделал УЗИ в Полтаве. Привез врачу, а он говорит: "Что ты мне привез? У тебя там такого нет. У тебя гематома". Пусть будет гематома. Я поверил доктору Александрии.

Выхожу на тренировку, начинаю делать 100-процентные рывки, пробежал тесты. Правда, не болела нога три дня. Как я потом узнал, в этом месте может не болеть, но если я потом донадрываю, то это финиш. Так и получилось буквально на 4-5-й день. Был товарищеский матч, я чувствовал, что у меня что-то есть. Сыграл минут 60. После матча очень сильно заболело. Следующий матч был где-то на выезде, я поехал в Киев делать МРТ. У меня оказался очень большой надрыв Доктора сказали, что это серьезно. Это не две-три недели, не месяц, не полтора месяца, а намного больше. На этот раз Шаран дал добро ехать в Шахтер восстанавливаться. Я восстанавливался в Киеве 2 месяца, ни одного звонка не было от доктора Александрии", – сказал Кулач в интервью Youtube-каналу Sport Traveler.

Напомним, форвард принадлежал Шахтеру с 2010 года. За основную команду "горняков" не сыграл ни одного поединка – постоянно играл в аренде. В 2019 году перешел в Александрию, но из-за травмы там и не смог дебютировать в команде Шарана.

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