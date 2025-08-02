Неом отозвал предложение в размере 35 млн евро за нападающего Ниццы Эванна Гессана из-за нежелания игрока переходить в клуб.

Эванн Гессан не заинтересован в трансфере в Неом, информирует L'Equipe. Новичок элитной саудовской лиги предложил за 24-летнего ивуарийца 35 миллионов евро, но последний отнесся к такой идее скептически. Футболист предпочитает продолжить карьеру в Европе на высоком уровне. Из-за этого руководство саудовского клуба отозвало свое предложение.

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Кроме Неома на игрока также претендует Кристал Пэлас, который подал официальное предложение в размере 20 млн евро, но с оговоркой, что в течение первого сезона будет выплачено только 10 процентов.

Такие условия, по данным источника, не соответствуют ожиданиям Ниццы, которая оценивает игрока в более чем 30 млн.

В прошлом сезоне Эванн отметился 13 голами и 9 результативными передачами в 42 матчах за клуб во всех турнирах.

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