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Новичок Руха рассказал, почему променял УПЛ на Первую лигу

22:40 33 Читати українською
Новичок Руха рассказал, почему променял УПЛ на Первую лигу
Тарас Сакив / фото ФК Ворскла

Защитник Руха Тарас Сакив назвал главную причину своего отхода из полтавской Ворсклы.

"Перед отпуском решил для себя, что пора сменить клуб. Было довольно непросто урегулировать вопрос с уходом. Но руководство пошло мне навстречу, мы все решили.

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Со всеми остались хорошие отношения. О Ворскле ничего плохого не могу сказать. Хочется получать больше игровой практики, поэтому самостоятельно сменил клуб", – приводит слова Сакива официальный сайт полтавского клуба.

Отметим, что защитник провел в составе Ворсклы 3 поединка в текущем сезоне, а в зимнее трансферное окно присоединился к Руху на правах свободного агента.

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