Новичок Руха рассказал, почему променял УПЛ на Первую лигу

Защитник Руха Тарас Сакив назвал главную причину своего отхода из полтавской Ворсклы.

"Перед отпуском решил для себя, что пора сменить клуб. Было довольно непросто урегулировать вопрос с уходом. Но руководство пошло мне навстречу, мы все решили.

Рух усилился защитником Ворсклы

Со всеми остались хорошие отношения. О Ворскле ничего плохого не могу сказать. Хочется получать больше игровой практики, поэтому самостоятельно сменил клуб", – приводит слова Сакива официальный сайт полтавского клуба.

Отметим, что защитник провел в составе Ворсклы 3 поединка в текущем сезоне, а в зимнее трансферное окно присоединился к Руху на правах свободного агента.

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