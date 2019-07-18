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Новичок Ромы Спинаццола: Мне нравится стиль игры Фонсеки, его взгляды схожи с идеями Гасперини

12:15 23 Читати українською
Новичок Ромы Спинаццола: Мне нравится стиль игры Фонсеки, его взгляды схожи с идеями Гасперини
Леонардо Спинаццола / твиттер ФК Рома

Полузащитник Ромы Леонардо Спинаццола поделился ожиданиями от начала работы под руководством экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

"Рома всегда входила в число отличных клубов с прекрасными игроками, а болельщики создают фантастическую атмосферу на Олимпико.

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В первый же день Фонсека рассказал нам, какую игру он хочет видеть, как мы должны действовать и четко определил каждую роль на поле. Честно говоря, мне он очень нравится, у него привлекательный стиль футбола, который доставляет удовольствие игрокам и зрителям.

Мне приятно, что тактические взгляды Фонсеки во многом совпадают с идеями Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого мне удалось раскрыть свой потенциал.

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У Ромы замечательная тренировочная база, прекрасная организация и руководство, поэтому я не вижу большой разницы по сравнению с Ювентусом.

Перед подписанием контракта мне рассказали, что Рома делает ставку на молодых итальянских исполнителей, и это очень важный момент", – передает слова Спинаццола Sportmediaset.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Леонардо Спинаццола Леонардо Спинаццола Рома Рома Италия
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