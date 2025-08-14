Франко Мастантуоно официально стал игроком Реала. Презентация состоялась на базе клуба, игрок выбрал 30 номер, Соглашение заключено до 2031 года.

Реал официально подписал одного из самых желанных игроков мира – Мадрид побил трансферный рекорд, чтобы обойти ПСЖ

Интересно, что аргентинец уже успел спровоцировать фанатов "сливочных", ведь во время презентации, отвечая на вопрос журналиста, отметил следующее: "Лучший игрок в мире? Для меня это Месси. Я аргентинец".

Как сообщает официальный сайт Реала, президент клуба Флорентино Перес поздравил новичка, подчеркнув важность этого события: "Сегодня – еще один большой день, полон эмоций для всех, кто испытывает страсть к Реалу, ведь к нашему клубу присоединяется один из крупнейших футбольных талантов, появившихся в последние годы".

Напомним, что Мастантуоно перешел в Реал из Ривер Плейта за 63 миллиона евро, что стало самой дорогой продажей в истории чемпионата Аргентины.

