Новичок Реала выбрал номер и лучшего игрока мира – фанаты Мадрида будут злы
Реал официально презентовал аргентинского новичка Франко Мастантуоно.
Франко Мастантуоно официально стал игроком Реала. Презентация состоялась на базе клуба, игрок выбрал 30 номер, Соглашение заключено до 2031 года.
Реал официально подписал одного из самых желанных игроков мира – Мадрид побил трансферный рекорд, чтобы обойти ПСЖ
Интересно, что аргентинец уже успел спровоцировать фанатов "сливочных", ведь во время презентации, отвечая на вопрос журналиста, отметил следующее: "Лучший игрок в мире? Для меня это Месси. Я аргентинец".
Как сообщает официальный сайт Реала, президент клуба Флорентино Перес поздравил новичка, подчеркнув важность этого события: "Сегодня – еще один большой день, полон эмоций для всех, кто испытывает страсть к Реалу, ведь к нашему клубу присоединяется один из крупнейших футбольных талантов, появившихся в последние годы".
Напомним, что Мастантуоно перешел в Реал из Ривер Плейта за 63 миллиона евро, что стало самой дорогой продажей в истории чемпионата Аргентины.