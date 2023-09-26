Полузащитнику Реала Арде Гюлеру снова придется подождать своего дебюта в составе Королевского клуба.

Летом за 18-летнего турка шла ожесточенная борьба. Первым капитулировал Милан, а затем отказалась от трансфера и Барселона. В итоге только Реал сумел удовлетворить требования Ференбахче и отца-агента.

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Однако пока Арда Гюлер не смог продемонстрировать свои таланты болельщикам "сливочных". Во время тренировочного сбора хавбек получил травму мениска и позже был прооперирован. Только в середине сентября игрок вернулся к тренировкам.

Ожидалось, что Гюлер попадет в заявку на матч с Лас-Пальмасом, но получил очередное повреждение. У турка диагностирована травма левой прямой мышцы бедра, сообщает пресс-служба Реала. Новая реабилитация Арды займет не менее трех недель.

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