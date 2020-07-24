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Новичок Примеры официально подписал чемпиона Европы

20:40 - Читати українською
Новичок Примеры официально подписал чемпиона Европы
Альваро Негредо / Sport360

Кадис начал усиливаться перед выступлениями в элитном дивизионе Испании.

Андалусийский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Альваро Негредо.

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Контракт 34-летнего нападающего рассчитан на ближайший сезон с возможностью продления еще на один. Последним клубом Негредо был аравийский Аль-Наср, в котором он провел два года и успел наколотить 26 голов в 37 матчах. Ветеран присоединился к Кадису на правах свободного агента.

Напомним, Альваро Негредо является воспитанником Райо Вальекано, выступал за Кастилью, но в первую команду мадридского Реала не пробился. Также он играл в составе Альмерии, Севильи, Манчестер Сити, Валенсии, Мидлсбро и Бешикташа. Вместе со сборной Испании форвард победил на Евро-2012.

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Теги
Кадис Кадис Альваро Альваро Негредо Испания Трансферы Аль-Наср Аль-Наср Трансферы Чемпионата Испании
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