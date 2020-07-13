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Новичок Примеры Кадис анонсировал трансфер триумфатора Евро-2012

10:36 - Читати українською
Новичок Примеры Кадис анонсировал трансфер триумфатора Евро-2012
Альваро Негредо / Focus Images

Бывший форвард английского Манчестер Сити и сборной Испании Альваро Негредо начнет новый сезон в родном чемпионате. Уроженец Мадрида усилит Кадис.

О переходе нападающего президент андалусийцев объявил в эфире Cadena Cope.

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Накануне Кадис досрочно завоевал путевку в Примеру, а функционер решил еще одним способом поразить фанатов. "Кадис уже совершил первый трансфер для Ла Лиги", – заявил Мануэль Вискайно. В Испанию Негредо должен вернуться с Аль-Насра, цвета которого защищал с сентября 2018 года (37 матчей, 26 голов). На Рамон де Карранса форвард переедет в статусе свободного агента.

Альваро Негредо является воспитанником Райо Вальекано, выступал за Кастилью, но в первую команду мадридского Реала не пробился. Также он играл в составе Альмерии, Севильи, Манчестер Сити, Валенсии, Мидлсбро и Бешикташа. Вместе со сборной Испании Негредо победил на Евро-2012.

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Трансферы Сегунда Аль-Наср Аль-Наср Трансферы Чемпионата Испании Кадис Кадис Альваро Альваро Негредо Испания
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