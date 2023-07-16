"Из-за достаточно серьезной травмы я пропустил много времени. Мой последний матч я сыграл в январе 2023 года, я имел достаточно большую паузу. Я не могу сказать, что у меня не было других предложений, но сейчас я уже игрок Полесья и говорить о них нет особого смысла.

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Но я могу сказать достаточно уверенно, что это был мой личный выбор, я считаю его удачным и эффективным со спортивной точки зрения. Я очень хорошо взвесил все "за" и "против". Я подумал, что сейчас я могу помочь Полесью в выполнении задач на сезон, а команда с пониманием отнеслась ко мне и дает мне возможность, время и дозирует нагрузки, чтобы я мог набрать форму.

Поэтому в этот момент, я считаю, я сделал правильный выбор. Думаю, что этот выбор позволит мне проявить себя наиболее эффективно. Я хочу помочь Полесью и, не буду кривить душой, я хочу как можно лучше проявить свои качества в УПЛ. Это может помочь мне вернуться в топ-5 чемпионатов Европы. Но кто знает, возможно, мы вместе с Полесьем будем так играть, что я не захочу отсюда уезжать", – рассказал Макуана в интервью официальному сайту Полесье.

Напомним, конголезский хавбек подписал контракт сроком на 3 года, перебравшись из французского Монпелье. Некоторые ультрас Полесья выступили против африканских новичков клуба.

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