"Методы Имада Ашура? С первого дня он заметил, что никому не будет легко. Мы провели две тренировки и уже устали, а он сказал, что мы еще даже не тренировались. Возможно, он специально так сказал, а дальше будет легче? Я не знаю. Я считаю, что это важно. Лучше быть готовым. Когда придет время в игре соответствовать этому уровню, а ты не можешь – тогда нет шансов играть на высоком уровне.

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Какой футбол он хочет видеть? Я вижу, что для него очень важна структура игры в построении атаки. Очень важно видеть пространство. Вижу, что он хочет, чтобы команда всегда играла вперед-вперед, всегда прессинговала, контрпрессинговала, а в обороне была структура", – поделился Бабенко в комментарии официальному сайту Полесья.

Напомним, что Имад Ашур этим летом возглавил Полесье. Ашур достиг неплохих результатов с юношеским СК Днепр-1. Команда финишировала на третьей строчке чемпионата Украины U-19 и регулярно поставляла качественные кадры для взрослого состава.

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