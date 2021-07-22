Хавбек Милана Браим Диас решился на радикальную смену имиджа после полноценного перехода в стан "россонери".

Диас в своем Instagram продемонстрировал свою новую прическу – игрок покрасил волосы в красно-черные цвета.

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"Обещание выполнено", – подписал фотографию испанец. Ранее подобное сделал Тео Эрнандес, который в октябре прошлого года заявил, что покрасится в клубные цвета, если Милан гарантирует себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

К слову, прошлый сезон Браим провел в аренде в Милане, отыграв в 39 матчах, отметившись 7 голами и 4 ассистами. Этим летом Диас стал полноценным игроком "россонери".

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