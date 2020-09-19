"Мы прекрасно понимаем, что наш будущий соперник – один из лучших футбольных клубов в Украине. Соответственно и настраиваемся, готовимся. У нас будет двойная мотивация, ведь выйдем на поле с командой, которая играет в Лиге чемпионов.

Это шанс для каждого из нас проявить себя на высоком уровне. Возможность доказать, что мы – хорошая команда с большими амбициями, и то, что игра в поединке с Колосом – случайность, но отнюдь не закономерность для нас. Нужно матчем в Киеве оправдаться перед болельщиками, перед руководством клуба и, прежде всего, перед самими собой.

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Выходить на поле против своего бывшего клуба – всегда добавляет большой мотивации. Можно сказать, что в первой команде Динамо я, по сути, не был. Возможно, кто-то скажет, что это не моя команда. Впрочем, динамовскую сферу я почувствовал, тренировался в ней, выступал за молодежный состав. До сих пор поддерживаю хорошие связи со своими бывшими партнерами по команде. Есть желание выйти и проявить себя, показать на уровне УПЛ, что я могу. Действительно, для меня это будет важный матч", – рассказал Романчук в комментарии официальному сайту Львова.

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