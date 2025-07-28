Переход нападающего Уго Экитике из Айнтрахта в Ливерпуль уже переписал футбольную историю.

Новичок "красных" стал самым дорогим игроком в истории, который на момент трансфера еще не дебютировал за свою национальную сборную, информирует Transfermarkt.

Ливерпуль официально подписал Экитике – он не был первым выбором

Ливерпуль заплатил Айнтрахту за Экитике 95 млн евро. Это почти на 15 млн больше, чем Челси отдал Лестеру в 2022 году за другого француза – Уэсли Фофана.

Напомним, в прошлом сезоне Экитике провел за Айнтрахт 48 матчей, оформив 22 гола и 12 ассистов. Если 23-летний форвард удачно начнет в Ливерпуле, то вполне может рассчитывать на дебютный вызов в сборную Франции. Ближайший матч "Ле блё" проведут 5 сентября против Украины в отборе на ЧМ-2026.

"Тренер поседел из-за меня": Дёкереш – о 109 голах, шоке после ухода Аморима, слабом месте и будущем трансфере