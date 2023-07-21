Новичок Ливерпуля Доминик Собослаи раскрыл имя нового капитана команды. Им станет центральный защитник Вирджил ван Дейк, который провалил сезон 2022/23. В своём Instagram венгерский полузащитник опубликовал под комментарием ван Дейка смайл с буквой "с", что означает символ капитана.

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Если всё случится именно так, ван Дейк станет первым полноправным нидерландским капитаном в истории "красных". Ранее только один игрок с нидерландским паспортом надевал капитанскую повязку на Анфилде, это - Дирк Куйт. Однако форвард не был полноправным капитаном, он исполнял эти функции в отсутствие Стивена Джеррарда.

В прошлом сезоне капитаном Ливерпуля был Джордан Хендерсон, который летом решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Также команду покинул вице-капитан Джеймс Милнер – он перебрался в Брайтон.

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