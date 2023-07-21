Новичок Ливерпуля "спалил" нового капитана - официального объявления ещё не было
Новым капитаном Ливерпуля станет игрок, который провалил прошлый сезон.
Новичок Ливерпуля Доминик Собослаи раскрыл имя нового капитана команды. Им станет центральный защитник Вирджил ван Дейк, который провалил сезон 2022/23. В своём Instagram венгерский полузащитник опубликовал под комментарием ван Дейка смайл с буквой "с", что означает символ капитана.
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Если всё случится именно так, ван Дейк станет первым полноправным нидерландским капитаном в истории "красных". Ранее только один игрок с нидерландским паспортом надевал капитанскую повязку на Анфилде, это - Дирк Куйт. Однако форвард не был полноправным капитаном, он исполнял эти функции в отсутствие Стивена Джеррарда.
В прошлом сезоне капитаном Ливерпуля был Джордан Хендерсон, который летом решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Также команду покинул вице-капитан Джеймс Милнер – он перебрался в Брайтон.
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