Джованни Леони порвал переднюю крестообразную связку и выбыл на несколько месяцев, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Это произошло в его дебютном матче за "красных" против Саутгемптона в Кубке английской лиги (2:1).

Ливерпуль потерял игрока сборной Италии – Слот обескуражен серьезной травмой и вспомнил слезы ван Боммеля

Сообщается, что итальянец выбыл минимум на несколько месяцев. Он постарается вернуться до конца сезона.

Напомним, что летом Ливерпуль искал подкрепление для центра обороны и остановил свой выбор на защитнике Пармы. Впрочем, мерсисайдцы также рассматривали возможность подписания защитника Динамо Тараса Михавко.

Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги