Новичок Ливерпуля Эллиот извинился за видео, на котором нецензурно оскорбляет Кейна

Новоиспеченный полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот не стесняется извиниться за свое отвратительное поведение.

В сеть попал видеоролик, на котором 16-летний Харви Эллиот называет Харри Кейна "Fu ** ing mong" (долбаный дворняга) во время последнего финала Лиги чемпионов.

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Недавно, юный талант подписал контракт с Ливерпулем и, похоже, именно этот факт заставил Харви попросить прощения за свои слова.

"Хочу искренне извиниться за любую обиду на видео с моим участием, которое появилось в интернете. Видео было снято, когда я проводил время с друзьями в приватной обстановке и не было направлено против кого-то конкретно, но я понимаю, что мои действия были незрелыми и бессмысленными. Хочу подчеркнуть, что содержание видео не отражает того, какой я человек или как был воспитан. Я искренне жалею", – написал юный англичанин в instagram.

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