22-летнего форварда Лас-Пальмаса Жонатана Силву Виейру, который недавно присоединился к клубу, обвиняют в изнасиловании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на газету Canarias7. Его уже задержали правоохранители.

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Испанские СМИ сообщают, что инцидент произошел в отеле, в котором Жонатан остановился со своей подругой. Соседи пожаловались на шум и крики из номера, позже вызвали представителей правоохранительных органов. Пока нет никаких официальный заявлений ни от Силвы, ни от клуба.

Заметим, Жонатан Силва Виейра – воспитанник бразильского клуба Нова-Игуасу. В 2019 году он перешел в Ботафого, а затем в Альмерию. Неделю назад Лас-Пальмас объявил об аренде игрока.

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