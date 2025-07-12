Касорла, которому скоро исполнится 41 год, продлил свой контракт с Овьедо еще на один сезон. Об этом клуб объявил в субботу, 12 июля, на своем официальном сайте. Он вернется в элитный дивизион Испании в составе команды, которая не играла в Ла Лиге вот уже 24 года.

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В прошлом сезоне он забил 5 голов и оформил 5 голевых передач.

Отметим, что городской совет находится в процессе переименования площади Пласа Америка, где болельщики Овьедо собираются, чтобы отпраздновать успехи, в площадь Санти Касорлы.

За свою карьеру Касорла дважды выигрывал чемпионат Европы с Испанией и дважды становился чемпионом с Аль-Саддом. Он также выиграл два Кубка Англии и два Кубка Лиги с Арсеналом.