Эльче, который по итогам прошлого сезона поднялся в Ла Лигу, завершил два довольно интересных трансфера.

Эльче в своих соцсетях сообщил о подписании сразу двух нападающих – Рафаэля Мира и Андре Силвы.

Мир, который заменил Романа Яремчука в Валенсии, перебрался в Эльче из Севильи на правах аренды до конца сезона. А вот Андре Силва стал игроком "зелено-белых" на полноценной основе – РБ Лейпциг получил за него смехотворный 1 миллион евро. Контракт рассчитан на 1 сезон с опцией продления еще на сезон.

Добавим, что оба нападающих провели посредственно прошлый сезон. У Рафы Мира – 22 матча, 2 гола и 2 ассиста за Валенсию, а у Андре Силвы – 2 гола и 3 ассиста в 23 играх за РБ Лейпциг.

