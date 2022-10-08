"Я счастлив, что стал футболистом Кривбасса. Команда приняла хорошо. Настраиваюсь на работу, чтобы помочь моей новой команде выполнить поставленные задачи. Знал, что Кривбасс интересуется мной. Знал, что Юрий Вернидуб хочет видеть меня в своей команде. Мы вместе работали в Шерифе. Потому я здесь. Да, его приглашение – решающий аргумент в этом переходе. Мне импонирует философия игры Юрия Николаевича.

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Мне нравится как забивать, так и ассистировать партнерам. Главное – приносить команде пользу и помогать побеждать. Буду отдаваться на поле ради Кривбасса на все сто. Все супер. Хороший коллектив, хорошие условия для тренировок. В Кривом Роге все дружелюбные и искренние. Мне все нравится", – рассказал Капич в комментарии официальном сайте Кривбасса.

В сезоне 2020/21 Капич находился в аренде в Шерифе. Под руководством Вернидуба Рифет провел 18 поединков, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи. Хавбек является 2-кратным чемпионом Молдовы, чемпионом Боснии и Герцеговины, обладателем Кубка Боснии и Герцеговины.

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