Новичок Кривбасса рад воссоединению с Вернидубом – он уже сотрудничал со специалистом за границей
Полузащитник Кривбасса Рифет Капич поделился эмоциями от перехода в криворожский клуб.
"Я счастлив, что стал футболистом Кривбасса. Команда приняла хорошо. Настраиваюсь на работу, чтобы помочь моей новой команде выполнить поставленные задачи. Знал, что Кривбасс интересуется мной. Знал, что Юрий Вернидуб хочет видеть меня в своей команде. Мы вместе работали в Шерифе. Потому я здесь. Да, его приглашение – решающий аргумент в этом переходе. Мне импонирует философия игры Юрия Николаевича.
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Мне нравится как забивать, так и ассистировать партнерам. Главное – приносить команде пользу и помогать побеждать. Буду отдаваться на поле ради Кривбасса на все сто. Все супер. Хороший коллектив, хорошие условия для тренировок. В Кривом Роге все дружелюбные и искренние. Мне все нравится", – рассказал Капич в комментарии официальном сайте Кривбасса.
В сезоне 2020/21 Капич находился в аренде в Шерифе. Под руководством Вернидуба Рифет провел 18 поединков, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи. Хавбек является 2-кратным чемпионом Молдовы, чемпионом Боснии и Герцеговины, обладателем Кубка Боснии и Герцеговины.