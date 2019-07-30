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Новичок Карпат Мартинс надеется забить в матче с Динамо

18:32 53 Читати українською
Новичок Карпат Мартинс надеется забить в матче с Динамо
Марвин Мартинс / фото: ФК Карпаты

Защитник Карпат Марвин Мартинс поделился ожиданиями от матча 1-го тура УПЛ с киевским Динамо.

 

"Начинаем сезон матчем против Динамо. Матч будет нелегким, но надеемся взять очки. Потом еще с Шахтером встретится на выезде, не менее сложно.

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Я не видел полностью матч за Суперкубок Украины, но на материале этой встречи проанализировали соперника.

Думаю, киевляне будут играть первым номером. Мы сосредоточимся на защите и будем искать моменты в контратаках и на стандартах.

В контрольных матчах мне удавалось результативно подключаться к атакам. Надеюсь, так будет и с Динамо", – сказал Мартинс в эфире "Футбол NEWS".

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