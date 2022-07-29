"Думаю, что это хорошо для меня и для него. Мы будем развиваться и работать каждый день, чтобы заслужить место в основе. Миколенко хороший футболист. Когда работаешь с хорошими футболистами, это хорошо для тебя.

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Я хорошо работаю с мячом, мне нравится, когда у меня мяч. Я люблю атаковать и вести команду вперед. Но мне тоже нравится работать в отборе", – рассказал Винагре в комментарии пресс-службе Эвертона.

Кстати, для 23-летнего португальца это уже вторая попытка закрепиться в АПЛ. Ранее Винагре защищал цвета Вулверхэмптона, за который отыграл 70 матчей (3 гола, 2 ассиста).

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