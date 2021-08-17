"Немного знал об украинском футболе, поскольку Хорхе Карраскаль, ранее играл в Карпатах, был моим другом в Ривер Плейт. Он сказал, что футбол здесь на очень хорошем уровне, и в перспективе есть возможность попасть в более сильный чемпионат. Также он говорил, что во Львове комфортно жить.

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Знаком ли с другим новичком – Жилмаром Боливаром? В Колумбии мы играли за разные команды – он за Атлетико Насьональ, а я за Академию Креспо. Подружились мы уже здесь, в Украине. Кто больше импонирует – Шахтер или Динамо? Мне больше нравится Шахтер. У них много бразильцев, мне импонирует их стиль игры", – поделился Балсейро в комментарии FanDay.

Добавим, что 19-летний полузащитник в течение четырех месяцев находится в расположении галицких Карпат. Однако о подписании Дувана Балсейро стало известно только на прошлой неделе.

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