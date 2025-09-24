Правый защитник Фиорентины Тарик Лемпти выбыл как минимум до января.

Тарик Лемпти порвал переднюю крестообразную связку левого колена в матче 4-го тура Серии А с Комо (1:2). Он успешно перенес операцию, информирует официальный сайт "виолы".

Лемпти немедленно приступит к реабилитации, которая продлится от четырех до пяти месяцев. Таким образом, если все сложится удачно, Тарик вернется на поле уже в январе.

Прошлым летом Лемпти перешел из Брайтона в Фиорентину за 6 млн евро.

