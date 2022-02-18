Кабрал на пресс-конференции не смог устоять перед красотой Росселлы Петрилло. Пока клубная журналистка готовила старт события, бразилец подавал неоднозначные сигналы.

Артур окинул Роселлу оценочным взглядом, высунул язык и прикусил нижнюю губу. Видео стало вирусным в сети. Над Кабралом уже насмехаются.

23-летний форвард зимой перешел из Базеля в Фиорентину за 15 млн евро. Кабрала подписали на замену Влаховичу. Он успел сыграть за "фиалок" два матча и отличиться ассистом.