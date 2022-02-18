Новичок Фиорентины дерзко облизывался на журналистку – видео стало вирусным
13:40 - Читати українською
Бразильский форвард Артур Кабрал начал итальянскую карьеру со странного эпизода.
Кабрал на пресс-конференции не смог устоять перед красотой Росселлы Петрилло. Пока клубная журналистка готовила старт события, бразилец подавал неоднозначные сигналы.
Артур окинул Роселлу оценочным взглядом, высунул язык и прикусил нижнюю губу. Видео стало вирусным в сети. Над Кабралом уже насмехаются.
23-летний форвард зимой перешел из Базеля в Фиорентину за 15 млн евро. Кабрала подписали на замену Влаховичу. Он успел сыграть за "фиалок" два матча и отличиться ассистом.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter