"Мне здесь все очень нравится. Очень хорошие впечатления от самой команды. Я хотел бы здесь остаться как можно дольше.

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского вингера

Украинский футбол? Если сравнивать с теми чемпионатами, где я поиграл больше всего – Мальты, Австралии, то здесь в Украине более высокий уровень в плане организации, дисциплины. Украинский футбол в этом плане ближе к португальскому.

Я смотрел много матчей по телевизору, но пока не присутствовал ни на одном матче. Но я уже имею впечатление об уровне украинского футбола. Мне он нравится значительно больше, чем в чемпионатах, где я выступал раньше", – рассказал Торрес в интервью пресс-службе Динамо.

25-летний колумбиец также объяснил свою игровую позицию на поле. Он признался, что ему в принципе безразлично, где именно в атаке играть.

"Комфортнее всего чувствую себя на позиции правого вингера, однако для меня не проблема сыграть и на левом фланге. Могу сыграть на любой позиции в атаке", – добавил Анхель.

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