"Немножко тяжеловато, потому что команда больше готова, чем я. Буду понемногу их догонять, чтобы кондиции были такие же, как и у всех.

Динамо объявило о подписании лидера СК Днепр-1

Чем отличаются тренировки в Динамо и в СК Днепр-1? Здесь все более интенсивно. Бегать много надо. Понемногу вхожу в режим, и будет все хорошо", – поделился Рубчинский в комментарии YouTube-канала Динамо.

Напомним, 22-летний хавбек подписал с киевлянами контракт сроком на четыре сезона. Рубчинский – воспитанник Днепра. В структуре СК Днепр-1 с 2019 года. Выступал в аренде в Никополе. С лета 2022-го – твердый игрок основы и один из лидеров днепрян. Также Валентин является игроком олимпийской сборной Украины, в составе которой провел три матча. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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