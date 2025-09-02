"Я очень рад, что приехал сюда. Я думаю, что Динамо Киев – это тот клуб, за который каждый игрок имеет за честь выступать. Я не боюсь никаких вызовов, поэтому, повторюсь, я очень рад, что я здесь. Когда я еще был очень маленьким, я наблюдал за матчами Лиги чемпионов. Помню, Динамо играло против Арсенала. Тогда я подумал, что я хочу однажды играть за этот клуб. Уже тогда я понимал, что это одна из самых больших команд в Украине. И с того времени я очень хотел сыграть за нее. И сейчас моя мечта стала реальностью.

Динамо официально подписало первого летнего новичка

Как решился на переход в бразильский Фламенго? Я успел три года поиграть в местном чемпионате до того, как получил предложение из Бразилии от одного из величайших местных клубов – Фламенго. Конечно, что молодые таланты обычно рассматривают Бразилию как хороший трамплин к попаданию в европейские топ-клубы, среди которых, бесспорно, и киевское Динамо.

На какой позиции играть комфортнее всего? Я точно не тот игрок, который будет решать, на какие позиции играть и какую роль выполнять. Для этого есть главный тренер и его ассистенты. Но если говорить о моих предпочтениях, то мне нравится играть на фланге атаки, могу сыграть как слева, так и справа. Относительно моих сильных сторон, то это скорость – ее я люблю использовать для создания моментов для партнеров.

Самые сильные стороны? На самом деле не существует идеальных футболистов, и мне также нужно улучшать каждый аспект своей игры. Это не говорит о том, что я плохой футболист. Я просто думаю, что каждому футболисту есть над чем работать и совершенствовать любой навык. Относительно моих сильных сторон игры – это стопроцентно дриблинг, я очень легко обыгрываю соперников, так же у меня прекрасная скорость, она фантастическая. И попробуйте отобрать у меня мяч. Я физически крепкий игрок и просто так меня от мяча не оттеснить", – цитирует Огундану официальный сайт Динамо.

Напомним, Шола начинал карьеру на родине, выступал за Ремо Старз и перешел во Фламенго, где дважды выигрывал Копа Либертадорес U-20 и Under-20 Intercontinental Cup, став MVP турнира 2025 года. Его трансфер обошелся Динамо в 200 тысяч евро плюс 50% от будущей перепродажи игрока.

