Владислав Бленуце, который недавно перешел в киевское Динамо, не стеснялся своей любви к России.

Украинские болельщики выяснили очень неприятные факты из биографии новоиспеченного форварда Динамо Владислава Бленуце.

В соцсети X опубликовали скриншоты репостов румынского нападающего в TikTok. Там не только любование россиянином Валерием Меладзе и группой ВИА Гра, сериалом "Бригада", но даже видео гадких высказываний кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева о власти Молдовы, уроженцем которой является Владислав. Все репосты датированы уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Бленуце не скрывает восхищения Россией, ведь его дедушка является россиянином. Сообщается, что сам футболист ранее даже мог перебраться в Крылья Советов.

Кажется, что скауты и руководство киевского Динамо совсем не проверяли политическую позицию своего ценного новичка.

Репости новачка ФК "Динамо" Київ Владислава Бленуце у тік-тоці???



Репости соловйоба, "бригади", пацанські цитатки і купа вати в голові. pic.twitter.com/yPLLJoVkzh — Василь Стус (@v_stus) September 3, 2025

