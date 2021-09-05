Полузащитник Мехди Эль Хамишли, которого недавно дозаявили киевляне на УПЛ, имел не один вариант продолжения карьеры.

18-летний хавбек перед трансфером в Динамо получал предложения от Малаги и академии Тоттенхэма, утверждает ТаТоТаке.

Динамо дозаявило на УПЛ неожиданного новичка

Эль Хамишли также отправлялся на просмотр в Шахтер, а позже – в Зарю. Дончане не подписали марокканца, ведь не дождались решения председателя селекционной службы Жозе Боту. Луганчане же предлагали Мехди тренироваться с коллективом U-19, но представитель футболиста хотел, чтобы он был в первой команде.

В конце концов, полузащитник оказался в Киеве с помощью Вадима Шаблия, подписав с "бело-синими" контракт на три года. Сейчас он находится в лагере киевлян U-19. Динамо пока официально не подтвердило трансфер.

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