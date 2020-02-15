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Новичок Динамо Каргбо назвал игрока киевлян, с которым уже нашел общий язык

06:00 125 Читати українською
Новичок Динамо Каргбо назвал игрока киевлян, с которым уже нашел общий язык
Ибрагим Каргбо / фото ФК Динамо

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо рассказал об адаптации в киевском клубе.

"Мне известно о дисквалификации Беседина. Это грустно. Но именно сейчас у меня есть возможность проявить себя, ведь как сказал тренер, играть будет тот, кто хорошо тренируется, а имена важны. Дело не в именах, а в том, как ты отдаешься на тренировках. Для меня это вызов.

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Мои партнеры – форварды высокого уровня. Если тренер сегодня мне скажет, что играть не я, а Соль или Русин, то я не могу ему возразить. Все, что мне остается – подтверждать свой уровень на тренировках. Считаю, если ты хорошо тренируешься, то тренеры задумаются.

Буяльский – хороший игрок, с его ассистов я дважды забил. Когда мы на поле, то хорошо понимаем друг друга. Он помогает мне на тренировках, когда мы работаем с мячом или просто разминаемся. Во время матчей он дает мне ценные советы: "Беги в эту сторону, беги в ту сторону". И я ловлю себя на мысли: "Окей, как скажешь, ведь ты очень опытный игрок", – поделился Каргбо в программе Футбольный формат.

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Назарий Русин Назарий Русин Фран Соль Фран Соль Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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