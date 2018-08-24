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Новичок Динамо Буэно забил гол за молодежную команду киевлян

12:38 104 Читати українською
Новичок Динамо Буэно забил гол за молодежную команду киевлян
Витор Буэно / Фото ФК Динамо

Вингер киевского Динамо Витор Буэно сыграл за молодежную команду "бело-синих" против Черноморца U-21 и отметился голом.

Буэно забил гол переиграв на втором этаже оппонентов после подачи с фланга. Этот мяч стал первым для бразильца в футболке Динамо.

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Напомним, Витор Буэно перешел в Динамо этим летом из Сантоса, киевский клуб взял бразильца в аренду на два сезона. Ранее сообщалось, что Динамо сможет выкупить хавбека за 10 млн евро.

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