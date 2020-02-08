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Бенито после подписания контракта с Динамо присоединился к молодежной команде киевлян

8 февраля 22:37 52 Читати українською
Бенито после подписания контракта с Динамо присоединился к молодежной команде киевлян
Бенито / фото: Динамо

Нигериец Бенито, который вчера подписал контракт с киевским Динамо, вскоре начнет работу в составе "бело-синих".

Молодежная команда Динамо под руководством Юрия Мороза продолжает подготовку к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции. Сегодня киевляне провели очередную тренировку.

Динамо официально объявило о переходе Бенито

Также пресс-служба Динамо сообщила, что в расположение молодежной команды прибыл новичок "бело-синих" – вингер Бенито.

Напомним, контракт с 21-летним нигерийцем рассчитан до конца сезона 2022/23. Он присоединился к Динамо на правах свободного агента, а последним его клубом был российский Тамбов.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

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