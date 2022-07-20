Рафинья очень рад первой игре в футболке Барселоны и с нетерпением ожидает Класико против Реала.

"Очень рад забить свой первый гол. Хорошая игра, именно это мы и пытаемся показывать. Я очень рад, надеюсь продолжить. Влиться в игру Барсы не так сложно, ведь система способствует нашим индивидуальным навыкам.

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Следующая игра против Реала? Всегда хочется забить сопернику такого уровня, а если это Класико, то тем более. Самое главное – это победа. Для меня мы лучше Реала", – цитирует Рафинью Marca.

Напомним, пока бразилец является самым дорогим летним новичком Барселоны. Каталонцы заплатили Лидсу 55 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

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