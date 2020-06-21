Новичок Барселоны магическим финтом раздел оборону Луго – Кравец исполнил роль статиста

Лас-Пальмас на своем поле минимально обыграл Луго в матче 34-го тура Сегунды.

Сегунда, 34 тур

Лас-Пальмас – Луго – 1:0

Гол: Кастро, 74

Украшением поединка стали действия юного хавбека хозяев – Перди. Игрок, права на которого принадлежат Барселоне, буквально раздел всю оборону Луго одним финтом. Украинец Василий Кравец находился у истоков этой атаки, не сумев прервать пас на Педри.

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17-летний испанец эффектно разобрался с партнером Кравца и прострелил в центр вратарской, где передачу замкнул Кастро. К слову, Барселона приобрела юного таланта за 5 млн евро летом 2019 и оставила его в Лас-Пальмасе.

Добавим, Василий Кравец начал отчетный матч в запасе Луго и появился на поле в середине второго тайма. Однако это не помогло команде украинца избежать поражения. Справедливости ради отметим, что всю вторую половину игры "лугуньо" провели в меньшинстве после удаления Кампабадаля перед свистком на перерыв.

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