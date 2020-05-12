Новичок Барселоны инфицирован коронавирусом – он оказался в клубе несколько случайно

Полузащитник Матеус Фернандес Сикейра стал очередным футболистом, который подхватил COVID-19.

Одним из игроков Ла Лиги, которым диагностировали COVID-19 стал Матеус Фернандес Сикейра, выступающий за Вальядолид на первых аренды из Барселоны. 21-летний бразилец был изолирован и вынужден пройти карантин, информирует Mundo Deportivo.

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Напомним, Матеус Фернандес оказался в Барселоне несколько случайно, поскольку каталонцы изначально планировали просмотреть другого игрока Палмейраса – экс-динамовца Дуду. Полузащитник в январе этого года обошелся каталонцам в 7 млн ​​евро, но был сразу отдан Вальядолиду в аренду. К слову, из-за паузы в чемпионате Испании Сикейра до сих пор не дебютировал за бывшую команду Андрея Лунина. Летом он должен вернуться в Барселону.

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