Алекс Баэна пропустил два стартовых матча Ла Лиги из-за мышечной травмы и теперь ему грозит длительное отсутствие. Предполагалось, что Баэна вернется после перерыва на матчи сборных, но этого не произойдет. Атлетико подтвердил, что игроку сделали операцию по удалению аппендицита. Он был успешно прооперирован во вторник, 2 сентября.

Операция прошла по плану, и игрок чувствует себя хорошо, но он останется в больнице на ближайшие несколько часов, ожидая выписки, и ожидает улучшения состояния, чтобы вернуться к тренировкам.

По данным Marca, восстановление Баэны после операции займет около четырех недель, что означает, что он оправится в начале октября. Теоретически, он пропустит следующие шесть матчей Атлетико: против Вильяреала, Мальорки, Райо Вальекано и Реала в Ла Лиге, а также два стартовых матча чемпионата против Ливерпуля и Айнтрахта в Лиге чемпионов.

Матч против Реала запланирован на последние выходные сентября, поэтому Атлетико может попытаться вернуть Баэна, чтобы он был готов к первому мадридскому дерби сезона.

